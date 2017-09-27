В России уничтожены все запасы химического оружия

Россия завершила уничтожение своих запасов химического оружия. Два последних боеприпаса были ликвидированы 27 сентября на заводе в Удмуртии.

Президент России Владимир Путин назвал уничтожение последних химических боеприпасов историческим событием. «Без всякого лишнего пафоса можно сказать — действительно, историческое событие, имея в виду огромный объем доставшегося нам с советских времен арсенала», — сказал Путин.

Как сообщает агентство «Интерфакс», президент России также обвинил США в невыполнении обязательств по уничтожению химического оружия. По словам Путина, американцы «уже трижды переносят сроки его ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия необходимого количества бюджетных финансовых средств, что, честно говоря, звучит как-то странновато».