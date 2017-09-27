В России уничтожены все запасы химического оружия

РИА Новости
14:48, 27 сентября 2017
Надежный источник

Россия завершила уничтожение своих запасов химического оружия. Два последних боеприпаса были ликвидированы 27 сентября на заводе в Удмуртии.

Президент России Владимир Путин назвал уничтожение последних химических боеприпасов историческим событием. «Без всякого лишнего пафоса можно сказать — действительно, историческое событие, имея в виду огромный объем доставшегося нам с советских времен арсенала», — сказал Путин.

Как сообщает агентство «Интерфакс», президент России также обвинил США в невыполнении обязательств по уничтожению химического оружия. По словам Путина, американцы «уже трижды переносят сроки его ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия необходимого количества бюджетных финансовых средств, что, честно говоря, звучит как-то странновато».

Два артиллерийских химических боеприпаса просверлили и извлекли из них отравляющее вещество. Затем его отправили в реактор и химически нейтрализовали. Сами боеприпасы дважды промыли и прокалили в печи температурой до тысячи градусов. В конце снаряды проверили на наличие остатков химического вещества, остудили и подготовили к вывозу.

РИА Новости
Россия уничтожила химические боеприпасы в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году и вступила в силу в 1997 году.
При вступлении конвенции в силу Россия объявила, что располагает 40 тысячами тонн отравляющих веществ. Администрация президента РФ сообщила, что были уничтожены более 4,3 миллиона химических боеприпасов, 107 крупнотоннажных цистерн и 927 других емкостей с отравляющими веществами зарин, зоман, VX, иприт и люизит.
США при вступлении конвенции в силу уведомили, что располагают арсеналом в 31 тысячу тонн отравляющих веществ. К 2012 году были уничтожены почти 90 процентов этих запасов.
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