В России уничтожены все запасы химического оружия
Россия завершила уничтожение своих запасов химического оружия. Два последних боеприпаса были ликвидированы 27 сентября на заводе в Удмуртии.
Президент России Владимир Путин назвал уничтожение последних химических боеприпасов историческим событием. «Без всякого лишнего пафоса можно сказать — действительно, историческое событие, имея в виду огромный объем доставшегося нам с советских времен арсенала», — сказал Путин.
Как сообщает агентство «Интерфакс», президент России также обвинил США в невыполнении обязательств по уничтожению химического оружия. По словам Путина, американцы «уже трижды переносят сроки его ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия необходимого количества бюджетных финансовых средств, что, честно говоря, звучит как-то странновато».
Два артиллерийских химических боеприпаса просверлили и извлекли из них отравляющее вещество. Затем его отправили в реактор и химически нейтрализовали. Сами боеприпасы дважды промыли и прокалили в печи температурой до тысячи градусов. В конце снаряды проверили на наличие остатков химического вещества, остудили и подготовили к вывозу.