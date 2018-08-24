Санкции США из-за отравления Скрипалей вступят в силу 27 августа

Санкции США против России, связанные с , выступят в силу 27 августа после официальной публикации на сайте Федерального регистра, сообщил РИА Новости представитель Госдепартамента.

Ранее сообщалось, что первый этап санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 22 августа. Но на сайте официальной газеты правительства США Federal Register уведомление о них не появилось.

«Срок уведомления, предусмотренный законом <…> истек 22 августа. Мы подписали уведомление в Федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа», — сказал РИА Новости представитель Госдепартамента.