Санкции США из-за отравления Скрипалей вступят в силу 27 августа
Санкции США против России, связанные с отравлением Скрипалей, выступят в силу 27 августа после официальной публикации на сайте Федерального регистра, сообщил РИА Новости представитель Госдепартамента.
Ранее сообщалось, что первый этап санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 22 августа. Но на сайте официальной газеты правительства США Federal Register уведомление о них не появилось.
«Срок уведомления, предусмотренный законом <…> истек 22 августа. Мы подписали уведомление в Федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа», — сказал РИА Новости представитель Госдепартамента.
Первый этап антироссийский санкций из-за отравления Скрипалей предполагает запрет поставок продукции двойного назначения; второй этап, в рамках которого «Аэрофлоту» могут запретить летать в США, вступит в силу, если Россия не предоставит гарантий отказа от применения химического оружия.