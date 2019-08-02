Politico: Трамп подписал указ о новых санкциях против России из-за отравления Скрипалей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета антироссийских санкций из-за . Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

О каких именно санкциях идет речь, издание не сообщает.

Первый пакет санкций США против России из-за отравления Скрипалей вступил в силу в августе 2018 года. Он предполагает запрет поставок продукции двойного назначения.

Второй пакет санкций планировали ввести, если Россия за три месяца не докажет, что откажется от применения химического и биологического оружия. Он включал в том числе запрет на экспорт и товаров из США и импорт туда, а также ограничения на полеты «Аэрофлота» в Штаты.

В мае 2019 года Госдепартамент заявил, что подготовил и направил Трампу новый пакет санкций из-за отравления Скрипалей. В конце июля два американских конгрессмена выразили беспокойство в связи с тем, что санкции так и не были введены, и призвали президента сделать это.