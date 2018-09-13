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«Мы планируем ввести чрезвычайно жесткие санкции». Госдепартамент — о мерах против России из-за отравления Скрипалей

ТАСС
15:48, 13 сентября 2018
Надежный источник

Власти США планируют ввести второй, «жесткий» пакет санкций против России из-за использования химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании, сообщила на слушаниях в Палате представителей помощник госсекретаря Маниша Сингх.

Сингх напомнила, что для предотвращения введения второго пакета санкций Вашингтон требовал от Москвы проверяемые гарантии неприменения отравляющих веществ в будущем. По ее словам, власти России до сих пор этого не сделали.

«В связи с этим мы учитываем ноябрьский крайний срок, абсолютно. Мы планируем ввести вторую волну чрезвычайно жестких санкций в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения», — сказала Сингх.

Первый пакет санкций был введен в конце августа. Он предусматривал запрет поставок продукции двойного назначения.
«Жесткий» пакет санкций, который может быть введен в ноябре в случае отказа России от сотрудничества, по данным СМИ, может включать в себя запрет на полеты «Аэрофлота» в США, запрет российского импорта, запрет на поставки в Россию американских товаров или полный разрыв дипломатических отношений.

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