Власти США планируют ввести второй, «жесткий» пакет санкций против России из-за использования химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании, сообщила на слушаниях в Палате представителей помощник госсекретаря Маниша Сингх.

Сингх напомнила, что для предотвращения введения второго пакета санкций Вашингтон требовал от Москвы проверяемые гарантии неприменения отравляющих веществ в будущем. По ее словам, власти России до сих пор этого не сделали.

«В связи с этим мы учитываем ноябрьский крайний срок, абсолютно. Мы планируем ввести вторую волну чрезвычайно жестких санкций в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения», — сказала Сингх.