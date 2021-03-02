«Призываем коллег не играть с огнем». МИД РФ прокомментировал санкции ЕС и США из-за Навального

Министерство иностранных дел России назвало новые санкции Евросоюза и США из-за преследования политика Алексея Навального «враждебным антироссийским выпадом». Заявление опубликовано на сайте МИД.

Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы «отравлением» А.Навального некими «боевыми химикатами». Все это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично.

МИД заявил, что подобные действия США еще больше «выхолащивают двусторонние отношения, уже доведенные Вашингтоном до точки полного замерзания».

Расчеты навязать что-либо России путем санкционного или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь. Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор. Независимо от американских «санкционных пристрастий» продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии. Призываем коллег не играть с огнем.

Евросоюз и США ввели санкции из-за преследования Навального 2 марта.

Под ограничительные меры ЕС попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников.

США ввели санкции против Краснова и Калашникова, а также против российских чиновников, попавших в санкционный список ЕС еще осенью: первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, начальника управления Кремля по внутренней политике Андрея Ярина.

Кроме того, в санкционный список США включены .