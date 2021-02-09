Режиссер Алексей Красовский передал команде Навального свою премию «Ника»

Режиссер и сценарист передал Фонду борьбы с коррупцией ( ) свою кинематографическую премию «Ника» — бронзовую статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники. Об этом режиссер рассказал в инстаграме:

Несколько лет назад я получил эту награду из рук режиссера Павла Чухрая. В этом году мне предстояло уже в качестве члена выбрать лучшие картины и лучших создателей. Однако, среди документальных фильмов я снова не увидел работ фонда. Исправить это я не могу, но поддержать ребят, снимающих сильные фильмы и получающих вместо наград уголовные статьи, посчитал необходимым. Разумеется, я это сделал не от лица всей академии, от себя лично, передав ее как талисман. Пусть богиня победы принесет теперь удачу им, мне она помогла.

Команда Алексея Навального поблагодарила режиссера: «Спасибо большое за невероятную поддержку!»

19 января ФБК выпустил фильм «Дворец для Путина». В нем утверждается, что президент России пользуется тайной резиденцией на Черном море, которая была построена на деньги его друзей и связанных с ними компаний. По оценке авторов фильма, на строительство потратили минимум 100 миллиардов рублей. На YouTube фильм посмотрели более 110 миллионов раз.

Сам Владимир Путин заявил, что ни ему, ни его близким родственникам дворец в Геленджике никогда не принадлежал. Через 10 дней после выхода фильма бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что эта территория принадлежит ему, там, по его словам, строят апарт-отель.

2 февраля суд в Москве заменил основателю ФБК Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В соответствии с решением суда, политик должен будет провести в колонии два года и восемь месяцев.

В поддержку Алексея Навального, которого поместили под стражу сразу после возвращения в Россию, 23 и 31 января прошли многочисленные акции протеста. 2 февраля, в день суда над Навальным, крупные акции прошли в Москве и Петербурге. В течение трех протестных дней полиция задержала свыше 10 тысяч человек. В связи с протестами возбуждено 50 уголовных дел.