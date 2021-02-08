YouTube заблокировал запись разговора Навального с его предполагаемым отравителем

Видеозапись разговора оппозиционера Алексея Навального с участником группы его предполагаемых отравителей из ФСБ Константином Кудрявцевым заблокировали на ютьюбе. Первым на это обратил внимание канал «Дождь».

«Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав», — сообщает дисклеймер на видео. Комментарии к ролику отключены.

ViacomCBS — американская медиакорпорация, куда входят компании Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central и другие. Возможно, видео заблокировали из-за того, что в нем использовался некий контент, права на который принадлежит ViacomCBS, предполагает «Дождь».

Запись разговора Навального с Кудрявцевым осталась доступна на ютьюб-канале «Навальный Live» и на ютьюб-канале издания The Insider.

Навальный опубликовал запись разговора с Кудрявцевым 21 декабря 2020 года — спустя неделю после выхода журналистского расследования о том, что политика могли отравить «Новичком» сотрудники секретного подразделения ФСБ. Кудрявцев был назван предполагаемым участником отравления.

Навальный представился Кудрявцеву помощником секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Кудрявцев рассказал политику некоторые подробности отравления — в частности то, что яд был нанесен на внутреннюю часть трусов Навального.

После публикации разговора в Москве и Петербурге прошли акции в поддержку Навального. ФСБ назвала запись разговора подделкой. СК отказался проверять сотрудников спецслужбы на причастность к отравлению Навального.