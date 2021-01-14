СК отказался проверять сотрудников ФСБ на причастность к отравлению Навального

Главное военное следственное управление Следственного комитета отказалось проводить проверку по заявлению юриста ФБК Владлена Лося о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального. Копию постановления об отказе Навальный выложил в своем блоге.

Как говорится в официальном ответе, «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится».

В СК отметили, что передали заявление в следственное управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, где проводится процессуальная проверка по факту госпитализации Навального в Омске.

О том, что к отравлению Навального причастны сотрудники секретного подразделения ФСБ, говорилось в вышедшем 14 декабря расследовании Bellingcat и The Insider. Неделей позже Навальный выложил аудиозапись своего разговора с человеком, которого он представил как Константина Кудрявцева — сотрудника ФСБ, фигурировавшего в расследовании. В разговоре Кудрявцев фактически признал свое участие в операции по отравлению политика.

ФСБ назвала расследование о причастности сотрудников спецслужбы к отравлению Навального провокацией, а опубликованную политиком запись телефонного разговора — подделкой. По факту публикации (но не изложенных в ней фактов) началась проверка.

В ФБК говорили, что помимо СК обратятся в заявлением о совершении преступления сотрудниками ФСБ непосредственно в ФСБ. Директор фонда Иван Жданов отмечал, что эти заявления, скорее всего, «не возымеют какого-то особого эффекта».