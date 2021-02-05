Бабушкинский суд Москвы арестовал на 13 суток SMM-менеджера сервиса поиска авиабилетов Aviasales Романа Бордунова. Его обвинили в участии в акции 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом «Новой газете» рассказала подруга Бордунова Полина Сычева.

SMM-менеджер будет отбывать арест в .

В протоколе на Бордунова, который оказался в распоряжении «МБХ медиа», говорится, что во время акции 31 января молодой человек выкрикивал лозунги против президента России Владимира Путина и создал помехи для пешеходов, перекрыв доступ к автобусным остановкам и переходам.

Сычева рассказала «Новой газете», что 31 января Бордунова задержали случайно: он вышел из трамвая и проходил мимо полицейских. Его отправили в ОВД, а на следующий день привезли в суд. По словам Сычевой, адвокат Бордунова нашел в деле, и молодой человек ушел из здания суда.

После несостоявшегося суда Бордунова два дня искали силовики. Молодой человек писал в твиттере, что они звонили хозяйке квартиры, которую он арендует, с вопросами, «где он может быть, в каких отношениях, не склонен ли к суициду и какой ориентации».

Бордунова повторно задержали вечером 4 февраля. Сервис Aviasales после этого заявил Daily Storm, что окажет ему необходимую юридическую поддержку. В Aviasales отметили, что высоко оценивают работу своего сотрудника и не планируют его увольнять.

По данным «ОВД-Инфо», на акции 31 января в Москве задержали больше полутора тысяч человек. В городских спецприемниках мест не хватало, поэтому задержанных, которым суд назначил арест, стали отвозить в подмосковные спецприемники — в частности, в деревне Сахарово.

Участники акций, направленные в Сахарово, рассказывали, что они вынуждены были ждать в неотапливаемых автозаках от трех до 13 часов, а в самом спецприемнике в одну камеру направляли в несколько раз больше людей, чем было предусмотрено количеством мест в камере.

Власти заявили, что проблемы с размещением были обусловлены большим количеством арестованных, и что их удалось достаточно быстро решить.