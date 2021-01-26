Во «ВКонтакте» появились мемы с критикой Навального и акций 23 января. Их публикуют паблики, связанные с основателем Faberlic

С 22 января в ряде крупных пабликов во «ВКонтакте» начали публиковать политические мемы с критикой оппозиционера Алексея Навального и в его поддержку. На это обратили внимание в твиттере, пишет TJournal.

Речь идет о сети из 148 пабликов, которые администрируют пользователи «ВКонтакте» Кирилл Крагилев и Денис Сафонов. На каждое сообщество подписано от 100 тысяч до пяти миллионов пользователей.

Смысл мемов в основном совпадает с тезисами федеральных каналов о митингах 23 января. Картинки публикуют в том числе в пабликах, которые не связаны с мемами — например, в спортивных или астрологических. Комментарии под постами с мемами отключены.

TJournal спросил одного из администраторов пабликов, Кирилла Крагилева, не противоречит ли его позиция контенту в сети сообществ. Он ответил, что противоречит, а затем добавил редактора TJournal в черный список. Другой администратор, Денис Сафонов оперативно на запрос не ответил.

Данил Табуев, бывший владелец паблика «4ch» (одного из тех, которые администрируют Крагилев и Сафонов), рассказал, что в 2019 году продал свою сеть пабликов основателю Faberlic Алексею Нечаеву. В открытых источниках Нечаев значится учредителем рекламного агентства «Медиаэскадра». Этому агентству, судя по его сайту, принадлежат паблики, где публиковали мемы.

Основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев — лидер партии «Новые люди». Она была создана в марте 2020 года, а спустя шесть месяцев прошла в четыре региональных заксобрания. Благодаря этому партия получила право участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году без сбора подписей.

25 января стало известно, что на бирже для тиктокеров появилось объявление, предлагающее снять ролики об усталости «от этого шума с Навальным». Заплатить за эти ролики обещали одну-две тысячи рублей. Заказчиком рекламы выступила некая «общественная организация по делам молодежи».