16 партий получили право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей

16 российских политических партий смогут участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году без . Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на пресс-конференции об итогах единого дня голосования. Ее выступление транслировали на ютьюб-канале ЦИК России.

« уже имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей. И теперь их число вырастает до 16 политических партий», — сказала глава ЦИК.

По словам Памфиловой, список пополнился за счет трех «новеньких» партий, которые смогли преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в региональные парламенты. Это , и .

В единый день голосования в России прошли выборы в законодательные собрания 11 регионов. Пятипроцентный барьер в разных регионах преодолели девять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», Партия пенсионеров, «Новые люди», «Зеленая альтернатива», «Родина» и «За правду».

В единый день голосования также выбирали глав 18 регионов. Во всех случаях победили или действующие губернаторы, или кандидаты, которые до этого были временными руководителями регионов.