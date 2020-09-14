13 сентября в 18 регионах России прошли губернаторские выборы. В девяти случаях на новый срок переизбрались действующие главы регионов — это руководители Татарстана, Краснодарского края, Брянской, Костромской, Ленинградской, Пензенской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской областей. В остальных случаях победу одержали кандидаты, которые до этого были временными руководителями регионов. В шести регионах кандидаты от власти получили больше 80% голосов. В опубликованной сводной таблице представлены не окончательные результаты голосования, но существенно эти данные не изменятся.