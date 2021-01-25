Блогерам в тиктоке предложили за тысячу рублей записать видео о том, как им «надоела политика и все эти митинги»

Некая общественная организация заказывала блогерам посты в тиктоке с критикой акций в поддержку политика Алексея Навального. Об этом рассказал Борис Канторович, один из руководителей компании «Авторские медиа», которая занимается продажей рекламы в блогах.

По словам Канторовича, он увидел объявление на бирже тиктокеров, после чего связался с его автором и получил техническое задание.

В соответствии с заданием, блогерам предлагалось снять видео на одну из шести тем:

в целом все это надоело, очень устали от этого шума с Навальным

провоцировали полицию, это было явно не мирное шествие

собралось мало людей

надоела политика за это время и все эти митинги, видео в тиктоке

из мухи слона, на митинги пришло же не так много людей

разоблачение фейков про смерти на митингах.

Сделать такой ролик предлагалось тиктокерам, у которых больше 10 тысяч подписчиков. Заплатить за него обещали одну-две тысячи рублей. Техническое задание было составлено от лица «общественной организации по делам молодежи», которая «хочет предостеречь детей от участия в несогласованных акциях».

Позже Канторович выложил в твиттер примеры видео из тиктока, авторы которых критикуют Навального и митинги.

Тема акций 23 января перед их проведением стала одним из главных трендов в российском сегменте тиктока, в соцсети набрал значительную популярность хэштег #свободунавальному. Видео, так или иначе связанные с политиком, суммарно набрали несколько сотен миллионов просмотров.