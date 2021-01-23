Около тысячи человек вышли на акцию в поддержку Навального в Хабаровске, устроив хоровод в центре города. Полиция провела массовые задержания

В Хабаровске прошла акция протеста, участники которой потребовали освободить политика Алексея Навального, сообщает хабаровский сайт DVhab.ru.

По оценке DVhab.ru и «Новой газеты», на акцию вышли около тысячи человек. Она прошла на центральной городской площади Ленина. Полиция не дала ее участникам провести шествие по городу, перекрыв примыкающие улицы. В итоге участники акции организовали хоровод на самой площади.

Сотрудники полиции начали задержания участников несогласованной властями акции еще до ее начала: в частности, был задержан координатор хабаровского штаба Навального Алексей Ворсин. Всего, по оценке штаба Навального в Хабаровске, были задержаны как минимум несколько десятков человек. Dvhab.ru тоже сообщает о «массовых задержаниях», которые активизировались уже после того, как акция фактически завершилась.

Алексея Навального после возвращения в Россию заключили под стражу. Его соратники выпустили фильм про «дворец Путина» и призвали 23 января выйти на акцию в поддержку политика. Акции запланированы более чем в 65 населенных пунктах России. В преддверии митингов сотрудники полиции массово задерживают ближайших соратников Навального и руководителей его региональных штабов.