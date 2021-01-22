«ВКонтакте» заблокировала большинство встреч об акциях «Свободу Навальному!»

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала большинство встреч митингов, запланированных на 23 января, в том числе в Москве и Петербурге. По данным «МБХ медиа», по состоянию на 15:45 мск заблокированы 59 из 83 страниц.

На всех заблокированных страницах сообщается, что они закрыты в России по требованию Генпрокуратуры; в других странах они доступны.

Данный материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.01.2021 № 31.27.2021/Ид430-21.

Страницы протестных акций «Свободу Навальному!» в фейсбуке пока открываются.

«Апология протеста» сообщила, что «поможет пострадавшим админам протестных пабликов и блогерам» от внесудебных блокировок Роскомнадзора.

Поправка. Первоначально мы со ссылкой на штаб Навального в Омске сообщили, что заблокированы все встречи, посвященные митингам 23 января. По уточненной информации «МБХ медиа», заблокировано две трети всех встреч.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что соцсети стали удалять «призывы к детям участвовать в незаконных массовых мероприятиях». К утру 22 января в TikTok удалили 38% от всех выявленных призывов, во «ВКонтакте» и YouTube — 50%, а в Instagram — 17%.