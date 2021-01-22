Роскомнадзор: соцсети начали удалять призывы к незаконным акциям

Социальные сети стали удалять по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора «призывы к детям участвовать в незаконных массовых мероприятиях».

По данным РКН, к утру 22 января TikTok удалила 38% незаконной информации от общего объема выявленной, «ВКонтакте» и YouTube — 50%, а Instagram — 17%.

В сообщении ведомства отмечается, что наибольшая активность по поводу предстоящих 23 января протестных акций наблюдается в TikTok, там «появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер».

23 января сторонники политика Алексея Навального намерены выйти на массовые акции в его поддержку в нескольких десятках российских городах. Оппозиционера поместили в СИЗО «Матросская тишина» после его возвращения в Москву из Берлина, где он лечился от отравления ядом «Новичок».

В защиту Навального выступили многие известные артисты и общественные деятели, а в соцсетях среди молодежи начали распространяться призывы выйти на акции в поддержку политика.

МВД и прокуратура предостерегли от участия в несогласованных акциях, а Роскомнадзор пригрозил соцсетям административными штрафами в размере до 4 миллионов рублей за неудаление противоправной информации.