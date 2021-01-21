Twitter ограничил доступ к аккаунту посольства Китая в США. Из-за твита о том, что уйгурские женщины перестали быть «машинами по производству детей»

Соцсеть Twitter ограничила для владельцев официального аккаунта посольства Китая в США доступ к этому аккаунту. Об этом представитель Twitter сообщил Bloomberg.

Причиной стал твит о том, что благодаря политике китайских властей женщины в Синьцзян-Уйгурском автономном районе перестали быть «машинами по производству детей». Его сопровождала ссылка на исследование, опубликованное в China Daily — официальной англоязычной газете Коммунистической партии Китая, пишет Reuters.

Твит был опубликован 7 января. Через сутки Twitter скрыл его, заменив пометкой «Этот твит больше недоступен». В разговоре с Bloomberg представитель Twitter объяснил, что твит нарушил политику соцсети против дегуманизации. Она запрещает расчеловечивание группы людей в том числе по признаку вероисповедания, расы и национальности.

Twitter не только скрывает твиты, которые нарушают правила соцсети, но и требует, чтобы владелец аккаунта вручную удалил сообщение, чтобы восстановить доступ к учетной записи. Посольство Китая в США не стало удалять твит, поэтому Twitter пока не восстановил для ведомства доступ к аккаунту. Он не обновлялся с 9 января.

Посольство Китая в США отказалось от комментариев. Китайские государственные СМИ ранее назвали решение Twitter «лицемерием», пишет Bloomberg.

После штурма здания Конгресса в США 6 января Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа, который на тот момент был президентом страны. Сначала аккаунт подвергся 12-часовой блокировке, потом был закрыт навсегда. Глава Twitter Джек Дорси позднее заявил, что блокировка аккаунта Трампа была правильным решением, хоть и создала опасный прецедент.

Китай многократно обвиняли в массовых нарушениях прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Среди обвинений было в том числе принуждение к стерилизации и абортам. Несколько дней назад США первыми в мире признали действия китайских властей в отношении уйгуров геноцидом.

Китай отрицает все обвинения. После заявления властей США о геноциде Пекин ввел санкции в отношении 28 американских чиновников, обвинив их в «предубеждении и ненависти к Китаю». В санкционном списке оказался в том числе бывший госсекретарь США Майк Помпео, который и сделал заявление о геноциде.