Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа «в связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию»

Личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump навсегда заблокирован в Twitter в связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию. Об этом говорится в сообщении в блоге компании, опубликованном вечером 8 января 2021 года по вашингтонскому времени.

Внимательно изучив недавние твиты аккаунта @realDonaldTrump и контекст, в котором они были опубликованы, мы приняли решение навсегда заблокировать этот аккаунт в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию.

В пресс-релизе подробно разбирается текст двух последних твитов Трампа, которые он написал после 12-часовой блокировки 6 января из-за беспорядков в Вашингтоне, и причины, по которой компания считает их призывами к насилию. Например, твит, в котором Трамп сообщает, что отказывается принять участие в инаугурации избранного президента Джо Байдена, Twitter счел возможным намеком на «безопасность» нападения на церемонию, поскольку самого действующего президента на ней не будет.

В пресс-релизе Twitter также сообщается, что в самой соцсети и на других платформах уже распространяются планы новых вооруженных протестов, в том числе второго нападения на Капитолий и другие правительственные здания 17 января 2020 года. Кроме Трампа, Twitter также заблокировал ряд аккаунтов, связанных с конспирологическим движением QAnon — в том числе адвоката Трампа Сидни Пауэлл и его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

6 января сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий, где члены Конгресса должны были утвердить итоги ноябрьских выборов, на которых победил кандидат от демократов Джо Байден. Работа парламента была прервана на несколько часов. В ходе штурма погибли четыре человека. После этого Facebook и Instagram заблокировал Трампа на 24 часа, а Twitter — на 12 часов.

Конгресс все же утвердил итоги выборов. Трамп заявлял, что передаст полномочия Байдену 20 января 2021 года, но по-прежнему не признает итогов выборов и не явится на инаугурацию нового президента.