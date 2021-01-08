Дональд Трамп отказался участвовать в инаугурации Джо Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не будет принимать участие в церемонии инаугурации Джо Байдена, назначенной на 20 января.

Для всех тех, кто спрашивал, я не пойду на инаугурацию 20 января

Соответствующее заявление Трамп сделал в своем твиттере, доступ к которому ему вернули после 12-часовой блокировки из-за беспорядков в Вашингтоне. В Facebook и Instagram Трамп заблокирован до окончания его президентского срока.

6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где сенаторы и конгрессмены собирались утвердить результаты президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Трамп и его соратники безрезультатно пытались оспорить итоги голосования. В ходе беспорядков в Вашингтоне погибли пять человек.

После того, как Конгресс все-таки утвердил итоги выборов, Трамп пообещал «упорядоченный переход полномочий» к новому президенту, а также осудил участников штурма Капитолия.