Глава Twitter Джек Дорси: блокировка аккаунта Трампа была правильным решением, но создала опасный прецедент

Глава Twitter Джек Дорси написал тред из 13 твитов, в котором высказался о блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа.

Дорси заявил, что считает блокировку аккаунта Трампа правильным решением. Соцсеть приняла его в экстраординарных обстоятельствах, которые вынудили ее сосредоточить свои усилия на общественной безопасности. «Вред, который вызывают онлайн-высказывания в оффлайне, очевиден», — отметил Дорси.

В то же время, продолжил он, такие действия разделяют общество. Также они создают опасный прецедент, заставляющий задуматься о том, какую власть отдельные люди и корпорации имеют над глобальной общественной дискуссией.

Дорси также выразил мнение, что решение сразу нескольких крупных соцсетей забанить Трампа не было согласованным. «Скорее всего, компании пришли к собственным выводам или воодушевились действиями других», — заявил Дорси.

Глава Twitter заверил, что не обрадовался блокировке аккаунта Трампа и счел ее признаком «наших провалов в продвижении здоровой культуры общения».

6 января сторонники Дональда Трампа взяли штурмом здание Конгресса США, где в этот момент утверждали результаты последних президентских выборов. Пойти к зданию Конгресса своих сторонников призвал сам Трамп.

После этого Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты Трампа до истечения его полномочий. Twitter закрыл личный аккаунт Трампа навсегда. Компании объясняли это тем, что посты Трампа провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.

Из-за блокировки аккаунтов действующего президента США соцсети столкнулись с обвинениями в цензуре. На фоне критики Facebook и Twitter за два дня потеряли в общей сложности 51 миллиард долларов рыночной стоимости.