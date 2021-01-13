YouTube на неделю заморозил канал Трампа

Администрация YouTube объявила, что удалила новое видео на канале действующего президента США Дональда Трампа и приостановила работу этого аккаунта за нарушение политики сервиса. Причиной называется то, что контент на канале Трампа может спровоцировать дальнейшее насилие.

Администраторам канала, на который подписаны 2,77 миллиона человек, как минимум на семь дней запрещено публиковать новые ролики и вести прямые трансляции. Доступ к предыдущим видео на канале сохранен, но возможность оставлять комментарии под ними отключена.

Ранее Трампа заблокировали и другие социальные сети. Facebook и Instagram приостановили действие аккаунтов президента до истечения его полномочий. Twitter закрыл личный аккаунт Трампа навечно. Компании объясняли это тем, что посты Трампа провоцируют и оправдывают насилие со стороны правых экстремистов.

6 января сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий, где в это время члены Конгресса США утверждали итоги выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден. Работу парламента прервали на несколько часов. В результате беспорядков погибли пять человек.