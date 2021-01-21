Генпрокуратура и МИД РФ сочли ответ немецких властей об отравлении Навального неуважительным и бессодержательным. В Германию отправлен новый запрос

Генпрокуратура России направила в Германию новый — уже пятый по счету — запрос о с Алексеем Навальным. Ответ на предыдущие запросы расценен как несодержательный, сообщили «Интерфаксу» в надзорном ведомстве.

Поскольку большая часть ходатайств российского следственного органа была отклонена, а переданные протоколы допросов Навального А.А. и его жены оказались несодержательны, Генпрокуратура России расценила это как полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям.

По мнению Генпрокуратуры, ответ Германии свидетельствует «о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего».

Ранее несодержательным ответ Германии назвал МИД России. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что в нем нет вещественных доказательств, информации о бутылках с якобы следами яда, копий токсикологического заключения, биопроб или результатов их анализа.

Весь этот ответ опирался исключительно на опрос Навального и его супруги. То есть получается, Навальный говорит: «Меня отравило российское государство и лично президент Путин», и это Западом воспринимается без какого-либо отторжения, а предъявляют нам факты западные страны исключительно в виде того, что сам Навальный излагает на опросе в немецких правоохранительных структурах. Я считаю, это просто полное неуважение процесса.

Генпрокуратура России в августе и сентябре 2020 года направила в Германию четыре запроса о правовой помощи по поводу предполагаемого отравления Алексея Навального. Федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ ответило на них 16 января, за день до возвращения Навального в Россию.

Сразу после прилета в Москву политика задержали, на следующий день 18 января Химкинский городской суд на выездном заседании в ОВД заключил политика под стражу на 30 суток. Сразу после решения суда Навальный призвал своих сторонников выйти на протестную акцию 23 января.