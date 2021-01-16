Германия передала России протоколы допроса Алексея Навального

Федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ ответило на четыре запроса России по делу об отравлении политика Алексея Навального, сообщает Deutsche Welle.

В том числе, Москве передали протоколы допроса политика в прокуратуре Берлина.

«Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального. Это преступление должно быть расследовано в России», — цитирует Deutsche Welle представителя ведомства.

Навального допросила прокуратура Берлина в качестве потерпевшего, по словам представителя министерства юстиции, оппозиционер «обстоятельно ответил на все вопросы, заданные российской генеральной прокуратурой».

Личные данные о состоянии его здоровья, согласно правовым нормам ФРГ, подлежат строгой защите, и Навальный не согласился на передачу этой информации российской стороне, уточняет Deutsche Welle.

Навальный находится в Германии с августа 2020 года, куда его привезли на лечение после отравления в России. Политик обещал вернуться в РФ 17 января.