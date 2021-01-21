Алексей Навальный рассказал, что не получил в СИЗО ни одного письма

Политик Алексей Навальный за время пребывания в московском СИЗО «Матросская тишина» с 18 января не получил ни одного письма. Об этом «Медузе» сообщила его адвокат Ольга Михайлова, посетившая Навального в изоляторе.

Никаких писем он не получал, ни одного. Запрещены свидания с родственниками и передачи — в связи с коронавирусом. Он находится в информационном вакууме. Просил передать всем привет.

20 января «РосУзник» сообщил, что в изолятор, где содержится Навальный, по «техническим причинам» перестали принимать письма для заключенных. В тот же день жена политика Юлия Навальная сообщила в инстаграме, что получила уведомление о том, что 19 января ее письмо доставили Навальному. Но затем ей написали из ФСИН, что уведомление направили по ошибке, а на самом деле письмо «не доставлено и находится в обработке».

В разговоре с «Медузой» Ольга Михайлова отметила, что она общалась с Навальным через стекло по телефону. «Никакой конфиденциальности», — сказала она. Адвокат также не смогла передать политику документы из-за запрета, действующего в изоляторе.

18 января суд на выездном заседании, прошедшем в отделе полиции Химок, продлил срок задержания Алексея Навального до 15 февраля. Этого добивалась ФСИН, которая требует, чтобы суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный по . Защита Навального подала в Мосгорсуд жалобу на заключение политика под стражу.

После задержания Алексей Навальный призвал своих сторонников выходить на улицы, а его штабы начали подготовку к митингам, которые намечены в разных городах России на 23 января.

Перед протестными акциями сторонников Навального, сотрудников и журналистов стали предупреждать о том, что акция, намеченная на 23 января, незаконна. В Москве предупреждения вынесли 28 людям, сообщили в городской прокуратуре.

Роскомнадзор в свою очередь собирается составить административные протоколы в отношении TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube из-за того, что соцсети распространяют «запрещенную в силу закона информацию», призванную вовлечь подростков в несогласованные массовые мероприятия. Соцетям грозят штрафы от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.