Алексей Навальный рассказал, что не получил в СИЗО ни одного письма

Политик Алексей Навальный за время пребывания в московском СИЗО «Матросская тишина» с 18 января не получил ни одного письма. Об этом «Медузе» сообщила его адвокат Ольга Михайлова, посетившая Навального в изоляторе.
Никаких писем он не получал, ни одного. Запрещены свидания с родственниками и передачи — в связи с коронавирусом. Он находится в информационном вакууме. Просил передать всем привет.
20 января «РосУзник» сообщил, что в изолятор, где содержится Навальный, по «техническим причинам» перестали принимать письма для заключенных. В тот же день жена политика Юлия Навальная сообщила в инстаграме, что получила уведомление о том, что 19 января ее письмо доставили Навальному. Но затем ей написали из ФСИН, что уведомление направили по ошибке, а на самом деле письмо «не доставлено и находится в обработке».
В разговоре с «Медузой» Ольга Михайлова отметила, что она общалась с Навальным через стекло по телефону. «Никакой конфиденциальности», — сказала она. Адвокат также не смогла передать политику документы из-за запрета, действующего в изоляторе.
18 января суд на выездном заседании, прошедшем в отделе полиции Химок, продлил срок задержания Алексея Навального до 15 февраля. Этого добивалась ФСИН, которая требует, чтобы суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Защита Навального подала в Мосгорсуд жалобу на заключение политика под стражу.
После задержания Алексей Навальный призвал своих сторонников выходить на улицы, а его штабы начали подготовку к митингам, которые намечены в разных городах России на 23 января.
Перед протестными акциями сторонников Навального, сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и журналистов стали предупреждать о том, что акция, намеченная на 23 января, незаконна. В Москве предупреждения вынесли 28 людям, сообщили в городской прокуратуре.
Роскомнадзор в свою очередь собирается составить административные протоколы в отношении TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube из-за того, что соцсети распространяют «запрещенную в силу закона информацию», призванную вовлечь подростков в несогласованные массовые мероприятия. Соцетям грозят штрафы от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.