В изолятор, где сидит Навальный, перестали принимать письма для заключенных

В изолятор в Москве, где содержится политик Алексей Навальный, по «техническим причинам» перестали принимать письма для заключенных. На это обратили внимание в «РосУзнике».

Во ФСИН это пока не комментировали.

Жена политика Юлия Навальная в инстаграме утром 20 января выложила копию уведомления о том, что 19 января Навальному доставили ее письмо, однако вскоре из ФСИН ей написали, что это уведомление было направлено по ошибке — и на самом деле письмо «не доставлено и находится в обработке».

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января, на следующий день суд продлил ему срок задержания на месяц. Политик содержится в московском изоляторе 99/1 на территории «Матросской тишины».

ФСИН требует заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» (три с половиной года) на реальный. Заседание суда по заявлению ФСИН назначено на 2 февраля.