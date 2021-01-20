Фильм о «дворце Путина» собрал 25 миллионов просмотров за сутки

Фильм-расследование «Дворец для Путина», опубликованный на ютьюб-канале Алексея Навального, собрал более 25 миллионов просмотров за первые сутки. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, ссылаясь на внутреннюю статистику сервиса. Открытый счетчик ютьюба показывает более 23 миллионов просмотров.

На момент написания новости видео остается на первом месте в трендах ютьюба, а по просмотрам на канале Навального уступает только фильму «Он вам не Димон» (38 миллионов просмотров), вышедшему в 2017 году.

Дворец для Путина. История самой большой взятки Алексей Навальный

В фильме «Дворец для Путина» рассказывается о возведенном на Черном море под Геленджиком дворце для президента России общей площадью 17,7 тысячи квадратных метров. По утверждению ФБК, его строительство финансировалось государственными и частными компаниями, связанными с друзьями Путина, через коррупционные схемы. Общую сумму средств, потраченных на дворец и виноградники вокруг него, ФБК оценил минимум в 100 миллиардов рублей. Впервые об этом дворце стало известно еще в 2010 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя расследование ФБК, назвал его «чушью и компиляцией». «В данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует», — заявил он. Кроме того, Песков сказал, что считает подобные расследования «лохотроном», а их создателей «жуликами», занимающимися изъятием денег у населения.

Как сообщал директор ФБК Иван Жданов, с момента публикации фильма «Дворец для Путина» фонд получил пожертвования на сумму более 4,6 миллиона рублей.