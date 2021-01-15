Прокуроры из США заявили, что участники штурма Капитолия планировали убить конгрессменов

Участники хотели «захватить и убить избранных должностных лиц в правительстве США». Об этом говорится в ходатайстве прокурора округа Аризона о продлении ареста «шамана» QAnon Джейкоба Энтони Ченсли.

В ходатайстве, на которое обратила внимание The Washington Post, сказано, что намерения участников штурма подтверждаются в том числе действиями Ченсли. Он оставил на столе вице-президента США Майкла Пенса, который является председателем Сената, записку «Правосудие наступит, это только вопрос времени».

Ченсли отрицал, что его записка представляла собой угрозу, но обвинение с этим не согласно, говорится в ходатайстве.

33-летний житель Аризоны Джейкоб Энтони Ченсли, известный как Джейк Анджели или « -шаман» стал одним из самых известных участников штурма Капитолия. Он ворвался туда в меховой шапке с рогами, его лицо было раскрашено в цвета американского флага. После штурма Ченсли был арестован по обвинениям в хулиганстве и насильственном проникновении в госучреждение.

После штурма были арестованы не менее 100 человек. Не менее чем 70 были предъявлены различные обвинения, включая нарушение комендантского часа, незаконное проникновение в госучреждение, незаконное ношение оружия. Власти изучают возможность предъявить участникам штурма более серьезные обвинения. Известно, что некоторые из них принесли с собой огнестрельное оружие и скандировали «Повесить Майкла Пенса!»

Штурм Капитолия начался после митинга сторонников Дональда Трампа, на котором действующий президент произнес речь и призвал людей идти к зданию Конгресса. Из-за этого конгрессмены-демократы обвинили Трампа к подстрекательстве к бунту. Палата представителей проголосовала за его импичмент. Таким образом Трамп стал первым президентом в истории США, которого подвергли импичменту дважды.