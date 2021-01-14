В толпе сторонников Трампа, ворвавшихся в Капитолий, оказался двукратный олимпийский чемпион Клит Келлер. Ему уже предъявили обвинения

Jason Reed / Reuters / Scanpix / LETA

В числе демонстрантов, ворвавшихся 6 января в здание Капитолия, был двукратный олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер. Об этом пишет The New York Times.

О том, что Келлер принимал участие в штурме Капитолия, стало известно после того, как его опознали бывшие тренеры и партнеры по команде — по видеозаписям, распространившимся в соцсетях. На нем был платок, который мог закрывать нижнюю часть лица, но он был спущен на шею, поэтому его удалось легко идентифицировать. Келлер был в куртке олимпийской сборной с надписью USA на спине и логотипом национального Олимпийского комитета на рукаве. Спортсмен выделялся не только одеждой: рост Келлера составляет почти два метра, что делало его «одним из самых высоких людей» в толпе захватчиков Капитолия, позже констатировали в ФБР.

Момент, когда на видео появляется Клит Келлер Townhall Media

Ранее Келлер неоднократно публиковал в своих соцсетях посты в поддержку Дональда Трампа и фото с предыдущих акций протеста в Вашингтоне. Сейчас все они удалены.

После появления информации об участии Келлера в штурме Капитолия, риэлторская компания из Колорадо Hoff & Leigh, в которой он работал последние три года, уволила его. В заявлении представители компании подчеркнули, что поддерживают право на свободу слова и мирный протест, но не приемлют «действий, которые нарушают верховенство закона».

13 января стало известно, что Келлеру предъявлены обвинения в связи с его участием в штурме. Его обвинили в создании препятствий работе сотрудников правоохранительных органов, а также в нарушении общественного порядка и нахождении на закрытой территории без законных оснований.

Келлер побеждал в эстафетах по плаванию кролем на Олимпиадах 2004 и 2008 годов (его партнером по команде тогда был Майкл Фелпс, рекордсмен Игр по числу золотых медалей). Также у него есть серебряная олимпийская медаль в эстафете на Играх 2000 года и две бронзовых в личных соревнованиях.

Григорий Левченко