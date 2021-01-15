Julio Cortez / AP / Scanpix / LETA

Ультраправые активисты и интернет-деятели получили крупное пожертвование в биткоинах примерно за месяц до . Об этом сообщил нью-йоркский стартап Chainalysis, специализирующийся на борьбе с отмыванием денег и мошенничеством в сфере криптовалют.

По данным компании, 8 декабря 2020 года донор — ныне умерший программист из Франции, чье имя не раскрывается, — за одну транзакцию перевел 28,15 биткоина на 22 виртуальных кошелька. На тот момент общая сумма перевода составляла 522 тысячи долларов, сейчас — превышает один миллион долларов.

Многие из кошельков, на которые перечислили биткоины, принадлежат ультраправым активистам, организациям и интернет-деятелям. Самое крупное пожертвование — 13,5 биткоина, или примерно 250 тысяч долларов на момент перевода, — получил лидер ультраправой группировки Groypers Ник Фуэнтес, чей ютьюб-канал в феврале 2020 года заблокировали за высказывания, разжигающие ненависть, отрицание Холокоста и распространение теорий заговоров.

Как отмечает Chainalysis, Фуэнтес занимался продвижением митинга сторонников Трампа в Вашингтоне, который завершился беспорядками. За несколько дней до штурма Капитолия он призвал свою аудиторию убивать законодателей, чтобы помешать Джо Байдену стать президентом, сообщила профессор информатики в Университете Илона Меган Сквайр, которая следит за онлайн-активностью экстремистских сообществ. В день штурма Фуэнтеса видели на митинге в Вашингтоне, а также непосредственно у Капитолия. Сам Фуэнтес утверждал, что не входил в Капитолий. В то же время внутри здания видели его сторонников.

Многие журналисты ложно утверждают, что меня сфотографировали в офисе Нэнси Пелоси вместе со [стримером] «Запеченной Аляской» — это фейк ньюс. Я не входил в здание Капитолия. Я был снаружи на лужайке в совершенно другом костюме (на фото справа Ник Фуэнтес стоит с мегафоном в руках)

Компания Chainalysis отметила, что среди других получателей — стример Итан Ральф и организация VDARE, выступающая против иммиграции в США. Владельцы других кошельков пока не установлены.

Chainalysis отмечает, что спустя день после крупного перевода, 9 декабря, отправитель из Франции оставил в своем блоге сообщение — первое с 2014 года. В нем он рассказал о проблемах со здоровьем и решении совершить самоубийство. Аналитики компании нашли в сообщении несколько деталей, указывающих на то, что именно этот человек отправил биткоины ультраправым активистам.

Пересказал Александр Бакланов