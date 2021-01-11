В США после штурма Капитолия возбудили 25 дел о внутреннем терроризме

После беспорядков в здании Конгресса США было возбуждено по меньшей мере 25 дел о внутреннем терроризме. Об этом сообщил член Палаты представителей Джейсон Кроу после разговора с Райаном Маккарти.

В заявлении Кроу также говорится, что у участников штурма Капитолия обнаружили длинноствольное огнестрельное оружие, «коктейли Молотова», взрывные устройства и пластиковые наручники.

Ранее власти США сообщали, что в связи со штурмом Капитолия были арестованы больше 80 человек. Более чем 50 из них были предъявлены различные обвинения, включая обвинения в нарушении комендантского часа, незаконном проникновении, незаконном ношении оружия и боеприпасов.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий, где члены Конгресса собирались утвердить итоги выборов президента. В результате штурма погибли пять человек.

Ряд политиков-демократов обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию. Действующего президента США на время или навсегда забанили в крупнейших соцсетях, около десяти сотрудников его администрации подали в отставку.

Спикер Палаты представителей, член Демократической партии Нэнси Пелоси потребовала от вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от власти. В противном случае Пелоси пригрозила начать процедуру импичмента Трампа.