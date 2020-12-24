На суде по делу Голунова бывшие полицейские сочли обвинение непонятным и назвали его вымыслом

Бывшие полицейские, которых обвиняют в фальсификации доказательств в деле Ивана Голунова, на первом заседании Мосгорсуда 24 декабря не согласились с обвинением или сказали, что не поняли его. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Всего в деле пять фигурантов. Бывший глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игорь Ляховец в суде сказал, что обвинение ему непонятно. Оно, по его словам, «является, грубо говоря, фантазией».

Ляховец подтвердил, что вину не признает. Бывший оперативник Акбар Сергалиев назвал обвинение «не соответствующим действительности». Он не согласился с утверждением, будто он вступил в преступную группу, как об этом сказано в обвинительном заключении.

«Я пришел вступить в полицию — получается, я подписал контракт с преступной группой? Это вымысел», — сказал Сергалиев (все цитаты по «Медиазоне»). Он тоже не признает вину, как и Роман Феофанов.

Денис Коновалов в суде подтвердил частичное признание вины и сказал, что ему обвинение понятно. Максим Уметбаев признал только, что ударил Голунова в отделении.

Следующее заседание Мосгорсуда по делу полицейских пройдет 12 января.