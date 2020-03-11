Бывший полицейский Максим Уметбаев извинился перед Иваном Голуновым

Бывший сотрудник УВД по ЗАО Москвы Максим Уметбаев, обвиняемый по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, извинился перед ним в суде за примененное насилие. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я ударил Голунова. Мои действия были непрофессиональны. Мне за свой поступок стыдно, и я хочу принести извинения Голунову, — приводит агентство слова Уметбаева. — Мое неподобающее поведение связано с тем, что я думал, что он преступник. Я рад общественному резонансу и справедливому разбирательству. Надеюсь, и в отношении меня оно будет таким же».

Мосгорсуд 11 марта рассматривал жалобу на решение Басманного суда об аресте Уметбаева. Бывшего полицейского оставили в СИЗО до 29 марта, арест признан законным, передает ТАСС.

Уметбаев — один из бывших сотрудников полиции, задерживавших Голунова в июне 2019 года. СК завел на пятерых полицейских уголовное дело в январе 2020-го, по версии следствия, обвиняемые сфабриковали улики по делу о незаконном сбыте наркотиков в отношении Голунова. СК считает, что полицейские незаконно приобрели и хранили наркотики, которые затем подбросили корреспонденту «Медузы».

Уметбаев признал вину. Кроме него это сделал также бывший оперуполномоченный Денис Коновалов, который дал показания на своего бывшего начальника Игоря Ляховца, руководившего отделом по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы. Остальные фигуранты дела вину отрицают.