Любовь Соболь оштрафовали на тысячу рублей после задержания возле дома возможного отравителя Навального

Перовский районный суд Москвы оштрафовал сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь на тысячу рублей после задержания возле дома Константина Кудрявцева — предполагаемого соучастника отравления оппозиционера Алексея Навального.

Соболь признали виновной в неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП), пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Соболь задержали 21 декабря после того, как она пришла домой к Кудрявцеву. С ней был задержан глава ее предвыборного штаба Константин Распопов. Позднее возле ОВД «Новокосино», где находилась Соболь, задержали сотрудников ютьюб-канала «Навальный Live» Акима Керимова и Ольгу Ключникову.

Соболь хотели допросить в рамках доследственной проверки по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища, но она отказалась от показаний. Ее отпустили из полиции без предъявления обвинений. Распопова оштрафовали на тысячу рублей, Ключниковой и Керимову дали по семь суток ареста. Все трое, как и Соболь, обвинялись в неповиновении сотруднику полиции.

Константин Кудрявцев — предполагаемый участник специальной группы ФСБ, которая несколько лет следила за Алексеем Навальным и могла его отравить. Имя Кудрявцева прозвучало в журналистском расследовании отравления, которое было опубликовано 14 декабря.

21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого представил как Кудрявцева. Во время беседы, которую Навальный вел под именем помощника секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, его собеседник рассказал некоторые детали отравления. В частности то, что яд был нанесен на внутреннюю сторону трусов политика.

В день публикации разговора Любовь Соболь поехала к дому Кудрявцева на окраине Москвы и попыталась с ним поговорить, однако он отказался с ней общаться. Вскоре после Соболь к его дому приехала полиция.