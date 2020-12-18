Томские депутаты потребовали расследовать отравление Навального

Семеро депутатов городской думы Томска направили заявление главе Следственного комитета с требованием возбудить уголовное дело об политика Алексея Навального и применении запрещенного химического оружия. Об этом сообщила глава томского штаба Навального Ксения Фадеева. Вместе с ней документ подписали депутаты Андрей Фатеев, Максим Забелин, Василий Еремин, Давид Аветян, Артем Канарев и Евгений Каверзин.

«Сейчас, когда Путин фактически подтвердил факт следования чекистов за Алексеем, расследовать дело будет еще проще», — написала Фадеева в своем твиттере.

Ранее запросы в СК и ФСБ насчет отравления Навального также направляли депутаты Псковского областного собрания и законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Как пишет «Коммерсант», обращение в правоохранительные также составили депутаты «Яблока» из Карелии Эмилия Слабунова и Иван Гусев, а в ближайшее время запросы направят депутаты Московской и Новосибирской городских дум.

17 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции фактически признал слежку ФСБ за Алексеем Навальным. Он охарактеризовал расследование СМИ об отравлении российского оппозиционера как «легализацию материалов американских спецслужб».