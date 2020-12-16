Петербургские депутаты потребовали от главы ФСБ проверить данные из расследования об отравителях Навального

Трое депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга направили заявление директору ФСБ Александру Бортникову с требованием проверить факты из расследования об отравлении Алексея Навального.

Заявление подписали Максим Резник, Михаил Амосов и Борис Вишневский. Как пишет последний у себя в фейсбуке, аналогичные обращения также будут направлены в ФСБ от депутатов из Москвы, Пскова, Карелии и других регионов России.

Депутаты требуют возбудить уголовное дело по статье 277 УК («посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») на сотрудников специальной группы ФСБ, которых считают возможными участниками отравления Навального.

«Какой смысл заявлять в ФСБ о возможном преступлении сотрудников ФСБ?», — спрашивают у меня… Да, мы не очень наивные люди. И понимаем, насколько мизерным является шанс на возбуждение уголовного дела… И тем не менее, мы обращаемся… Нам вынуждены будут отвечать — о том, проходила ли проверка, опрашивали ли упомянутых в расследовании людей и действительно ли они являются сотрудниками ФСБ, действительно ли они совершали все те действия, о которых написано.

14 декабря Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального отравила «Новичком» специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Сам Навальный сделал вывод, что такая операция не могла проводиться без санкции главы ФСБ Александра Бортникова и президента России Владимира Путина.