Прошли сутки с выхода расследования о причастности ФСБ к отравлению Навального. Вот что о нем говорят официальные СМИ и чиновники Не подумайте, что это кратчайший пересказ. Он максимально подробный

ТАСС: ничего.

РИА Новости: одна заметка. О том, что в интервью «Эху Москвы» Навальный заявил, что вернется в Россию (без упоминания о расследовании).

: одна заметка. О том, что в интервью «Эху Москвы» Навальный заявил, что обратится в правоохранительные органы «в связи с публикациями в СМИ о новых обстоятельствах его отравления» (с кратким упоминанием о расследовании, «в котором утверждается, что к отравлению причастны несколько сотрудников ФСБ»).

Первый канал: ничего.

Россия 1: ничего.

НТВ: ничего.

RT: в русской версии сайта — одна авторская колонка, в которой расследование названо «инфонавозом» (без упоминаний его сути). На английском языке — заметка с пересказом основных выводов расследования.

Кремль: ничего. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отменил ежедневный онлайн-брифинг с журналистами.

Расследование об отравлении Навального

Навального отравили «Новичком» сотрудники спецгруппы ФСБ. Названы их имена и псевдонимы Главное из расследования The Insider и Bellingcat

Расследование об отравлении Навального

Навального отравили «Новичком» сотрудники спецгруппы ФСБ. Названы их имена и псевдонимы Главное из расследования The Insider и Bellingcat

Григорий Левченко Фото в анонсе: Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA