Псковские депутаты потребовали от СК возбудить уголовное дело о покушении на Навального

Депутаты Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг и Артур Гайдук обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье 277 УК о посягательстве на жизнь политика Алексея Навального. Заявление опубликовано в телеграм-канале Льва Шлосберга.

Основанием для возбуждения дела депутаты называют расследование изданий Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором утверждается, что за стоит специальная группа сотрудников ФСБ, следившая за ним в течение нескольких лет.

Практика любого насильственного воздействия на оппозиционных государственных и общественных деятелей является преступной. Категорически недопустимы любые попытки посредством силовых структур заставить замолчать оппонентов действующей государственной власти, лишить их возможности участвовать в общественной жизни, сделать политическую активность наказуемой и более того — смертельно опасной для граждан.

Ранее аналогичное обращение на имя директора ФСБ направили депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, Михаил Амосов и Борис Вишневский.

По закону СК и ФСБ обязаны отчитаться перед депутатами о проведенной проверке по их заявлениям и принятых процессуальных решениях.