Аккаунты авторов расследования про бывшего зятя Путина попытались взломать после пресс-конференции президента

Аккаунты шестерых журналистов издания «Важные истории» попытались взломать после прошедшей накануне пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в телеграм-канале «Важных историй».

В ночь на 18 декабря кто-то пытался взломать фейсбук-аккаунт Дмитрия Великовского и телеграм-аккаунты Романа Анина, Олеси Шмагун и Романа Шлейнова. Утром 18 декабря взлому подверглись фейсбук-аккаунты Алеси Мароховской и Ирины Долининой.

Все шестеро журналистов являются авторами расследования про Кирилла Шамалова, предполагаемого бывшего зятя Владимира Путина. Всего над расследованием работали восемь журналистов, включая сотрудника «Медузы» Дениса Дмитриева.

В расследовании «Важных историй», которое вышло 7 декабря, говорилось, в частности, что в 2013 году Шамалов купил 3,8% крупнейшей нефтехимической компании России «Сибур» за 100 долларов. Это произошло вскоре после его женитьбы на предполагаемой дочери Путина Катерине Тихоновой.

На пресс-конференции 17 декабря Путин прокомментировал расследование «Важных историй». Он заявил, что переписку Шамалова журналистам передал Госдепартамент США. Путин добавил, что Шамалов получил акции «Сибура» по правилам, которые действовали для всего высшего менеджмента компании. Через несколько часов это же повторил сам Шамалов.

Главный редактор «Важных историй» Роман Анин заявил, что Путин «позволил себе оклеветать журналистов и голословно обвинить их в работе на западные спецслужбы». «Мы живем в России, не скрываемся за псевдонимами, подписываемся своими именами и каждое слово готовы доказать документом», — добавил Анин.