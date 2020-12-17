Предполагаемый бывший зять президента России, гендиректор компании «Ладога Менеджмент» Кирилл Шамалов прокомментировал расследование «Важных историй», где говорилось, что он заплатил 100 долларов за покупку 3,8% акций компании «Сибур». Его комментарий опубликовал РБК.

Условия моего участия в программе [мотивации для топ-менеджмента «Сибура»] не отличались от условий Дмитрия Конова, Михаила Карисалова, Павла Малого, Михаила Михайлова и других топ-менеджеров. Это обстоятельство позволяет акцентировать внимание общественности на том, что любые рассуждения об уникальности моего положения в опционной программе не соответствуют действительности, носят спекулятивный характер и направлены на дискредитацию моей бизнес-репутации .

Глава «Сибура» Дмитрий Конов ранее подтвердил, что Шамалов заплатил 100,02 доллара за 3,8% акций компании, но сделка содержала еще несколько условий. Так, Шамалов, как и другие участники программы, взял на себя пропорциональную часть долга компании Themis Holdings, владевшей акциями «Сибура».

«Важные истории» писали, что Кирилл Шамалов получил 3,8% акций «Сибура» в 2013 году вскоре после того, как женился на предполагаемой дочери президента РФ Владимира Путина Катерине Тихоновой. По оценке самого Шамалова эти акции могли стоить 380 миллионов долларов.

В собственности Кирилла Шамалова также находились 17% акций «Сибура», которые он купил в 2014 году у бизнесмена Геннадия Тимченко, друга Владимира Путина. В 2017 году, на фоне развода с Катериной Тихоновой, Шамалов продал эти акции, которые, по данным агентства Bloomberg он изначально получил в качестве гарантии доверия со стороны Путина.

Издание «Важные истории» в начале декабря выпустили расследование, основанное на переписке Кирилла Шамалова, которую журналистам представил анонимный источник. В расследовании говорилось о женитьбе Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой, недвижимости, которой владела пара, и их разводе.

Владимир Путин 17 декабря прокомментировал расследование «Важных историй» в ходе ежегодной пресс-конференции. Он заявил, что переписку Шамалова журналистам передал Госдепартамент США, а само расследование назвал «компиляцией». Путин отметил, что не дочитал до конца публикацию издания.

Читайте также

Кирилл Шамалов — теперь уже бывший зять Путина (если верить Bloomberg и Reuters). Кто он такой?

Читайте также

Кирилл Шамалов — теперь уже бывший зять Путина (если верить Bloomberg и Reuters). Кто он такой?