Что значит плохой был год? Были и плюсы, и минусы. Проблем море. Море — это океан! Но мы встретили эти проблемы достойно. Ни одна страна мира не была готова к пандемии, но наше здравоохранение и экономика справились, и вакцина у нас уже есть — надежная, безопасная, ни одного случая побочных явлений. Я не прививался, потому что , до таких как я, вакцины пока не добрались. Иностранное вмешательство в выборы обязательно будет, но это не важно. Для Дзюбы — хороший урок, но в личную жизнь влезать нельзя. Фургал работал в целом вполне исправно и старался, но . Расследование — это легализация материалов американских спецслужб. Кому он нужен-то? Если бы хотели отравить, довели бы до конца. Но наши спецслужбы должны за ним приглядывать. Границы откроем как только, так сразу. Я еще не решил, пойду я на выборы в 2024 году или нет. По сравнению со странами Запада мы — белые и пушистые. На каждого ребенка до 7 лет выплатим по 5000 рублей к Новому году. Секрет семейного счастья — любовь. Но это не секрет. Главный тост один — «За Россию!»

Фото в анонсе: Михаил Климентьев / ТАСС / Scanpix / LETA