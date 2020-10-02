Кадыров назвал Путина защитником оппозиции и предложил свою кандидатуру на роль «отравителя» Навального

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале открытое обращение к политику Алексею Навальному, заявившему в интервью Der Spiegel, что за попыткой его стоит президент РФ Владимир Путин.

«В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь. Но их сдерживает именно Путин», — написал Кадыров. По его мнению, «благодаря Путину в стране действует толерантное отношение к оппозиции».

Если бы Навального хотели убить в России, уверен глава Чечни, то «ни один врач не пошевелил бы пальцем», а самолету, на котором Навального эвакуировали в Берлин, «не разрешили бы сесть в аэропорту Омска».

Также Кадыров задает риторический вопрос, почему «для пущей убедительности и правдоподобия» Навальный не назвал его самого в качестве исполнителя или заказчика отравления.

Интервью Алексея Навального немецкому изданию Der Spiegel, в котором политик рассказывает об отравлении и связывает покушение с Путиным, было опубликовано 1 октября. Ранее на публикацию, в числе прочих, отреагировали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что Навальный сотрудничает с ЦРУ (Навальный в ответ обещал подать в суд), спикер Госдумы Вячеслав Володин, объявивший, что оппозиционера «искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента», и кардиолог Александр Мясников, обвинивший политика в клевете на омских врачей, «которые спасли ему жизнь».