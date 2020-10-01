Алексей Навальный пообещал подать в суд на Дмитрия Пескова

Алексей Навальный объявил о том, что подаст в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова из-за его слов о том, что оппозиционер «работает со специалистами ЦРУ».

«Требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на „работу со специалистами ЦРУ“. Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю, — написал политик у себя на сайте. — Если у органов государственной власти, от лица которых говорит Песков, есть доказательства той чуши, которую он несет, то это вопрос государственной безопасности России, и я требую опубликовать эти доказательства».

1 октября в немецком издании Der Speigel вышло интервью Алексея Навального, в котором оппозиционер среди прочего объявил, что за его стоит лично Владимир Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Навального, обвинил того в сотрудничестве с инструкторами ЦРУ.