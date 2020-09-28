В Минске оштрафовали журналистку «МБХ медиа» Анастасию Ольшанскую, задержанную на протестной акции

Корреспондент российского издания «МБХ медиа» Анастасия Ольшанская, задержанная на протестной акции в Минске, освобождена из изолятора и оштрафована на .

Ольшанскую задержали днем 26 сентября на женском марше в центре Минска, который она освещала. Всего сообщалось о задержании более 90 человек, в том числе журналистов «Еврорадио», «Белсат», Tut.by, «Нашей нивы» и других белорусских изданий. С Ольшанской два дня не было связи, все это время она находилась в СИЗО Жодино.