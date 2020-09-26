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Люди в форме без опознавательных знаков задерживают участницу женского марша в Минске. Фотография
13:13, 26 сентября 2020
Источник: Meduza
26 сентября в Минске
начался
очередной женский марш против Александра Лукашенко (после президентских выборов такие акции проходят каждую субботу). Протестующих стали задерживать практически сразу после начала акции. Задержания проводили в том числе люди в зеленой форме без опознавательных знаков, которые работают на белорусских уличных акциях с начала сентября (Tut.by
предполагал
, что это сотрудники ОМОНа). Несмотря на задержания, женский марш продолжился. По оценкам белорусских СМИ, в нем принимают участие от сотни до нескольких сотен женщин.
EPA / Scanpix / LETA
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