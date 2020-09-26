Перейти к материалам
новости

Люди в форме без опознавательных знаков задерживают участницу женского марша в Минске. Фотография

Источник: Meduza
26 сентября в Минске <a href="https://meduza.io/news/2020/09/26/v-minske-nachali-zaderzhivat-uchastnits-ezhenedelnoy-zhenskoy-aktsii-protiv-lukashenko" target="_blank">начался</a> очередной женский марш против Александра Лукашенко (после президентских выборов такие акции проходят каждую субботу). Протестующих стали задерживать практически сразу после начала акции. Задержания проводили в том числе люди в зеленой форме без опознавательных знаков, которые работают на белорусских уличных акциях с начала сентября (Tut.by <a href="https://42.tut.by/699982" target="_blank">предполагал</a>, что это сотрудники ОМОНа). Несмотря на задержания, женский марш продолжился. По оценкам белорусских СМИ, в нем принимают участие от сотни до нескольких сотен женщин.
26 сентября в Минске начался очередной женский марш против Александра Лукашенко (после президентских выборов такие акции проходят каждую субботу). Протестующих стали задерживать практически сразу после начала акции. Задержания проводили в том числе люди в зеленой форме без опознавательных знаков, которые работают на белорусских уличных акциях с начала сентября (Tut.by предполагал, что это сотрудники ОМОНа). Несмотря на задержания, женский марш продолжился. По оценкам белорусских СМИ, в нем принимают участие от сотни до нескольких сотен женщин.
EPA / Scanpix / LETA