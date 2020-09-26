В Минске на женской акции против Лукашенко задержали Нину Багинскую, ставшую одним из символов протестов в Беларуси

Сотрудники силовых структур начали задерживать участниц женской акции протеста, сообщает «Радио Свобода».

Акция началась около 14:00 возле Комаровского рынка. Сотрудники силовых структур без опознавательных знаков практически сразу задержали около 10 женщин. Некоторых тянули за руки и за ноги, пишет «Радио Свобода».

Остальные участницы акции, судя по видео Kyky.org, ушли на Комаровский рынок.

Обновлено. Силовики задержали Нину Багинскую — 73-летнюю минчанку, давнюю участницу уличных акций, которая стала одним из символов нынешних протестов в Беларуси.

Женские акции против Александра Лукашенко проходят в Минске по субботам. На предыдущем «женском марше» были задержаны около 400 человек, большинство их них вскоре отпустили.