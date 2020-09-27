Очередная воскресная акция протеста в Беларуси была объявлена «народной инаугурацией» Светланы Тихановской — в противовес тайной инаугурации Александра Лукашенко. По оценкам СМИ, на 50-й день протестов число демонстрантов в Минске существенно снизилось, но все же на пике в юбилейном митинге участвовали более 100 тысяч человек. Акция продолжалась более четырех часов, несмотря на сильный дождь и ветер. Демонстранты собирались колоннами из разных частей города около стелы «Минск — город-герой» — там же прошли и первые задержания, и сатирические перформансы. Но на этот раз шествие проследовало по необычному маршруту: вместо того, чтобы идти к резиденции Лукашенко, протестующие отправились к Академии наук, а оттуда по проспекту Независимости вдоль Московской линии метро в спальный микрорайон Уручье, где располагается база белорусского ОМОНа. Таким образом, всего люди прошли более десяти километров. После окончания акции милиция начала точечные задержания в Уручье. По предварительным данным, на акциях протеста 27 сентября по всей стране задержаны около 200 человек, из них 140 — в Минске. В регионах страны наиболее жесткие задержания произошли в Гомеле — там силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Фото в анонсе: Reuters / Scanpix / LETA