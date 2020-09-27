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Короны, балаклавы и дубинки. Как выглядели участники «народной инаугурации» в Минске. Фотография

Источник: Meduza
27 сентября десятки тысяч жителей Минска вышли на очередную уличную акцию протеста, которую назвали «народной инаугурацией» лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Многие демонстранты наряжались в костюмы, надевали короны, брали с собой плакаты и портреты Тихановской. Перед началом шествия около стелы «Минск — город-герой» состоялся <a href="https://twitter.com/tutby/status/1310202606292275200" target="_blank">перформанс</a>, очевидно, посвященный Александру Лукашенко. В ходе него девушка с усами и короной бросала дубинку человеку в балаклаве и защитной экипировке, сидящему у нее на поводке. Тот бежал за дубинкой и в зубах возвращал ее хозяину. Зрители в этот момент скандировали «Собачку!» (искаженный лозунг «За батьку!»).
27 сентября десятки тысяч жителей Минска вышли на очередную уличную акцию протеста, которую назвали «народной инаугурацией» лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Многие демонстранты наряжались в костюмы, надевали короны, брали с собой плакаты и портреты Тихановской. Перед началом шествия около стелы «Минск — город-герой» состоялся перформанс, очевидно, посвященный Александру Лукашенко. В ходе него девушка с усами и короной бросала дубинку человеку в балаклаве и защитной экипировке, сидящему у нее на поводке. Тот бежал за дубинкой и в зубах возвращал ее хозяину. Зрители в этот момент скандировали «Собачку!» (искаженный лозунг «За батьку!»).
Tut.By / Reuters / Scanpix / LETA