Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
новости
Короны, балаклавы и дубинки. Как выглядели участники «народной инаугурации» в Минске. Фотография
16:55, 27 сентября 2020
Источник: Meduza
27 сентября десятки тысяч жителей Минска вышли на очередную уличную акцию протеста, которую назвали «народной инаугурацией» лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Многие демонстранты наряжались в костюмы, надевали короны, брали с собой плакаты и портреты Тихановской. Перед началом шествия около стелы «Минск — город-герой» состоялся
перформанс
, очевидно, посвященный Александру Лукашенко. В ходе него девушка с усами и короной бросала дубинку человеку в балаклаве и защитной экипировке, сидящему у нее на поводке. Тот бежал за дубинкой и в зубах возвращал ее хозяину. Зрители в этот момент скандировали «Собачку!» (искаженный лозунг «За батьку!»).
Tut.By / Reuters / Scanpix / LETA
Напишите нам