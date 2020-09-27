В Гомеле против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси применили слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы в отношении участников протестной акции в Гомеле. Эту информацию «Интерфаксу» и ТАСС подтвердили в УВД местного облисполкома.

«Подтверждаю, что применялся слезоточивый газ в связи с тем, что протестующие не хотели реагировать на требования правоохранителей и предприняли попытку радикализации протестной акции, попытались прорвать цепь сотрудников милиции», — сказали в пресс-службе УВД. Светошумовые спецсредства применялись исключительно в качестве предупредительных выстрелов вверх, добавили в ведомстве.

В Беларуси 50 дней подряд продолжаются протесты против итогов президентских выборов. Самые масштабные акции проходят по воскресеньям. 27 сентября протестующие вышли на улицы с намерением провести «народную инаугурацию» Светланы Тихановской, противостоявшей Александру Лукашенко на выборах президента. По оценкам СМИ, в Минске на протестную акцию вышли до 50 тысяч человек.