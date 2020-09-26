На женском марше в Минске задержали больше 90 человек, в том числе несколько журналисток

Обновлено. По данным «Весны», число задержанных увеличилось до 93 человек.

На женском марше против Александра Лукашенко в Минске, по последним данным, задержали 70 человек. Об этом сообщил белорусский правозащитный центр «Весна».

На марше были задержаны в том числе несколько журналисток: Мария Войтович и Юлия Матузова («Еврорадио»), Мария Гриц («Белсат»), Екатерина Карпицкая («Наша нива»), Александра Эльбаум (Tut.by), Елена Довнар (место работы не уточняется). По данным «Весны», всех, кроме Довнар и Гриц, уже освободили.

По информации «МБХ медиа», также задержана журналистка издания Анастасия Ольшанская.

Женская акция протеста 26 сентября началась около двух часов дня на Комаровском рынке. Ее участниц сразу начали задерживать, однако женщины сформировали колонну и прошли по проспекту Независимости. Onliner оценивал число участниц марша в несколько сотен человек.

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На женском марша в прошлую субботу, по данным «Весны», задержали почти 400 человек. Большинство из них вскоре отпустили.