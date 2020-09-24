Александр Лукашенко заявил, что его тайная инаугурация является внутренним делом Беларуси. Таким образом он прокомментировал «неконструктивную позицию» западных стран в отношении Беларуси, сообщает государственное агентство «Белта».

Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие.

Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно.

Я не придаю инаугурации нынешнего президента, это не первая моя инаугурация, какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация. Но почему они это желают? Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо. Мы это понимаем и к этому готовы.

Утром 23 сентября во Дворце независимости в Минске состоялась не анонсированная церемония инаугурации, на которой Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси в шестой раз. На ней присутствовали несколько сотен высших белорусских чиновников.

Вечером того же дня на улицы белорусских городов вышли протестующие, их жестко разгоняли и задерживали сотрудники правоохранительных органов, применяя спецсредства. МВД официально насчитало 59 протестных акций с участием около пяти тысяч человек. Всего в среду были задержаны 364 человека, в том числе 252 — в Минске.

Многие страны Евросоюза, а также США и Канада, заявили, что не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси, несмотря на прошедшую инаугурацию. Лидер оппозиции Светлана Тихановская после церемонии инаугурации Лукашенко объявила себя единственным лидером белорусского народа.